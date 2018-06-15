На «Сочи Автодроме» проведут испытания первого российского солнцемобиля

На трассе «Сочи Автодрома» 20 июня презентуют первый российский солнцемобиль SOL, а также проведут тесты и продемонстрируют его технические возможности

Это будут дебютные заезды автомобиля на кольцевой трассе.

«Организаторы расскажут о процессе создания солнцемобиля, международных соревнованиях и перспективах развития в стране нового вида транспорта, в том числе и его спортивного направления», — сообщили в пресс-службе «Сочи Автодрома».

Гоночный солнцемобиль способен разгоняться до 120 км/ч. На его крыше установлены солнечные панели площадью 4 кв. м. Корпус машины и некоторые элементы ходовой части выполнены из углепластика, который сегодня используется преимущественно в сфере авиации, военной техники и только начинает применяться для инновационного автомобилестроения. Для безопасности пилота установлена стальная пространственная рама.

6 июля команда примет участие в первом этапе соревнований American Solar Challengе. Гонка будет проходить с 14 по 22 июля в четырех американских штатах. Российскому солнцемобилю предстоит проехать около 3 тыс. км.