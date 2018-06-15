На Кубани обещали сделать бесплатный Wi-Fi на пляжах

Краснодарский край

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В Краснодарском крае на пляжах планируют провести бесплатный беспроводной интернет

Об этом рассказал министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди. Интернет на 500 пляжах может появиться к концу 2019 года.

«Мы инициативно ведем работу по оснащению пляжей бесплатным доступом в интернет с помощью Wi-Fi. И где-то к концу 2019 года мы эту работу закончим. Сейчас ряд пляжей оснащен Wi-Fi в Имеретинской низменности, в Туапсинском районе — в ближайшее время они начнут предоставлять эту услугу», — сказал Константиниди.

Он подчеркнул, что проект хотят воплотить за счет инвесторов без привлечения бюджетных денег, сообщает ТАСС.

Курорты и туризм Христофор Константиниди
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