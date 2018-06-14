В Сочи на «Розе Хутор» открылся Горный парк футбола
В Сочи на курорте «Роза Хутор» 14 июня открылся Горный парк футбола
Парк находится в Роза Долине на высоте 560 метров над уровнем моря. Там в течение месяца будут транслировать прямые трансляции матчей. Для фанатов свои послематчевые комментарии представит комментатор Георгий Черданцев. Он также презентует свою новую книгу «Истории чемпионатов мира».
В парке футбола запланированы соревнования по настольному футболу, массовый забег в поддержку сборной России, выступления музыкальных групп, конкурсы. Полное расписание каждого дня можно посмотреть по ссылке.
Горный парк футбола будет работать на курорте до 15 июля, сообщает пресс-служба «Розы Хутор».
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