В Сочи на «Розе Хутор» открылся Горный парк футбола

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи на курорте «Роза Хутор» 14 июня открылся Горный парк футбола

Парк находится в Роза Долине на высоте 560 метров над уровнем моря. Там в течение месяца будут транслировать прямые трансляции матчей. Для фанатов свои послематчевые комментарии представит комментатор Георгий Черданцев. Он также презентует свою новую книгу «Истории чемпионатов мира».

В парке футбола запланированы соревнования по настольному футболу, массовый забег в поддержку сборной России, выступления музыкальных групп, конкурсы. Полное расписание каждого дня можно посмотреть по ссылке.

Горный парк футбола будет работать на курорте до 15 июля, сообщает пресс-служба «Розы Хутор».

Роза Хутор Сочи Футбол ЧМ-2018

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Сочи к ЧМ нарисовали портрет Льва Яшина на стене многоэтажки
«Вы удивитесь, как много русские знают об искусстве, истории и мире». Смолов обратился к иностранным гостям ЧМ
В Сочи на «Розе Хутор» открылся Горный парк футбола
В Краснодаре закончился ремонт улицы Фабричной
Суд постановил закрыть краснодарское отделение партии «Яблоко»
Больше всего безработных россиян оказалось среди молодых людей — Голикова

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале