В Крыму назначили нового министра внутренней политики

Министром внутренней политики, информации и связи Крыма стал Сергей Зырянов

Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.

«Назначить Сергея Зырянова на государственную должность — министра внутренней политики, информации и связи республики на срок полномочий главы Крыма», — указано в документе, опубликованном на сайте правительства Крыма.

В указе говорится, что Зырянов освобождается от должности первого заместителя министра внутренней политики, информации и связи Крыма.

Как сообщали Юга.ру, министр внутренней политики, информации и связи Дмитрий Полонский 23 мая покинул свою должность. Он совмещал этот пост с должностью вице-премьера.