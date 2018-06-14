В Адыгее до конца года построят два спорткомплекса

Адыгея

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По инициативе главы Адыгеи до 2020 года планируется построить спорткомплексы во всех районах республики

В конце мая открыли физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в ауле Тахтамукай, до конца этого года достроят еще два спорткомплекса — в ауле Понежукай и поселке Энем.

Как сообщили в комитете Адыгеи по физической культуре и спорту, объекты строятся в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации 2014-2020 годы» при софинансировании из бюджетов всех уровней. Республика подала заявку на выделение средств для строительства в 2019 году еще двух спорткомплексов.

В ходе инспекции возведения физкультурно-оздоровительного комплекса в ауле Понежукай глава Адыгеи Мурат Кумпилов указал на важность синхронизации строительных работ и благоустройства прилегающий территории, обустройства подъездных дорог к зданию и парковочных мест.

«Республика сильна своими спортивными традициями. Мы гордимся высокими достижениями земляков в дзюдо, самбо, велоспорте, спортивной стрельбе, тяжелой атлетике и во многих других видах спорта. Но наша задача — развивать массовых спорт, создавать условия для увеличения числа граждан, которые на постоянной основе смогут заниматься в спортивных секциях, вести здоровый образ жизни, посещая ФОКи», — заключил Мурат Кумпилов.

Как сообщали Юга.ру, в конце мая в поселке Энем началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

Благоустройство Мурат Кумпилов Спортивное строительство Строительство
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