В Энеме начали строить новую школу и спорткомплекс

В поселке Тахтамукайского района началось строительство двух социальных объектов — физкультурно-оздоровительного комплекса и общеобразовательной школы на 1,1 тыс. мест

Как сообщили в пресс-службе главы Адыгеи, завершить строительство комплекса планируется до конца 2018 года. На эти цели из федеральной казны было выделено 72 млн рублей, еще 11,6 млн рублей направили из бюджета региона.

Комплекс будет включать в себя спортивный зал на 200 зрительских мест, предназначенный для проведения соревнований и оздоровительных занятий. Здесь разместятся три игровые площадки — для мини-футбола или гандбола, для баскетбола и волейбола. Также в спортивном центре предусмотрен тренажерный зал со всем необходимым оборудованием, раздевалки, душевые и административные кабинеты.

Новая школа в поселке будет открыта в 2020 году. Там предусмотрены два спортзала, большой актовый зал и столовая. На территории образовательного учреждения планируется строительство сооружения с тренажерами и игровыми площадками. Общая стоимость объекта составит около 570 млн рублей. Отдельно планируется закупка нового школьного оборудования на сумму 150 млн рублей.

«Сегодня мы дали начало очень важному этапу в развитии системы образования в республике. Энем, как один из густонаселенных поселков республики, давно нуждался в новой школе. Уверен, это учебное заведение будет построено качественно и в срок, и в нем будут созданы все необходимые условия для качественного образовательного процесса», — сказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

В ходе инспекции объектов глава республики обсудил с руководителями подрядных организации этапы строительства, подчеркнув, что необходимо возвести качественные и современные здания.

Мурат Кумпилов отметил, что при поддержке федерального и республиканского бюджетов в республике будут возводиться новые спортивные объекты. Так, 30 мая в ауле Тахтамукай торжественно открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс, очередной такой объект собираются построить в ауле Понежукай. В ближайшее время планируется построить два детских сада. В 2019 году начнется возведение школы на 1,1 тыс. мест в Майкопе.