В Крыму Роспотребнадзор потребовал временно закрыть детский лагерь из-за отравления более 20 человек

Крым

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В Севастополе госпитализировали более 20 детей и вожатых из оздоровительного центра «Ласпи» из-за вспышки кишечного заболевания

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«По данным на утро 9 июня, в инфекционной больнице был 21 человек. Это дети и воспитатели», — рассказала главный государственный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская.

Она не уточнила количество госпитализированных детей. По словам Пеньковской, сейчас идет заседание суда, на котором решают вопрос о приостановке деятельности детского лагеря. Ранее Роспотребнадзор потребовал приостановить деятельность лагеря, сообщает «Интерфакс».

Для локализации и ликвидации очага инфекции специалисты Роспотребнадзора организовали комплекс противоэпидемических мероприятий. Проверку также проводят следственный комитет, прокуратура, департаменты здравоохранения и образования, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике Крым и Севастополю.

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