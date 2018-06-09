В Крыму Роспотребнадзор потребовал временно закрыть детский лагерь из-за отравления более 20 человек

В Севастополе госпитализировали более 20 детей и вожатых из оздоровительного центра «Ласпи» из-за вспышки кишечного заболевания

«По данным на утро 9 июня, в инфекционной больнице был 21 человек. Это дети и воспитатели», — рассказала главный государственный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская.

Она не уточнила количество госпитализированных детей. По словам Пеньковской, сейчас идет заседание суда, на котором решают вопрос о приостановке деятельности детского лагеря. Ранее Роспотребнадзор потребовал приостановить деятельность лагеря, сообщает «Интерфакс».

Для локализации и ликвидации очага инфекции специалисты Роспотребнадзора организовали комплекс противоэпидемических мероприятий. Проверку также проводят следственный комитет, прокуратура, департаменты здравоохранения и образования, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике Крым и Севастополю.