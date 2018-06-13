В Крыму причиной отравления более 20 человек в детском лагере стал золотистый стафилококк

Крым

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Роспотребнадзор установил причины группового отравления в детском лагере в Севастополе

Специалисты провели проверку в связи с массовым отравлением в детском лагере «Ласпи». По ее результатам установили, что причинами возникновения очага заболевания послужили грубые нарушения санитарно-эпидемиологического режима в столовой, несоблюдение личной гигиены, нарушение технологии приготовления пищи и мытья посуды. Также у некоторых работников выявили золотистый стафилококк.

В Роспотребнадзоре пришли к выводу, что эти факторы послужили причинами возникновения очага группового заболевания.

Сейчас работу детского лагеря приостановили. В отношении виновных завели административное дело. Над другими оздоровительными учреждениями усилили контроль, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.

Как сообщали Юга.ру, в Севастополе 9 июня госпитализировали более 20 детей и вожатых из оздоровительного центра «Ласпи» из-за вспышки кишечного заболевания.

Крым Отравления Роспотребназдор Севастополь
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