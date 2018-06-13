В новом составе администрации президента практически все сохранили свои посты

Президент РФ Владимир Путин более чем через месяц после инаугурации утвердил новый состав администрации главы государства, который остался практически неизменным

При своих должностях остались глава АП Антон Вайно, его первые заместители Алексей Громов и Сергей Кириенко, заместители Магомедсалам Магомедов и Владимир Островенко. Пресс-секретарем президента остался Дмитрий Песков.

Переназначены шесть советников: Сергей Глазьев (советник президента по экономическим вопросам), Владимир Толстой (культура), Михаил Федотов (вопросы защиты прав человека), возглавляющий также президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека, 86-летний Вениамин Яковлев (судебная система и вопросы права), Антон Кобяков и Александра Левицкая (социальные вопросы). Также посты сохранили руководитель протокола президента Владислав Китаев и представители президента в Госдуме, Совете Федерации и Конституционном суде Гарри Минх, Антон Муравьев и Михаил Кротов.

Самые существенные перемены произошли среди помощников президента. Начальник референтуры Дмитрий Калимулин был не только переназначен, но и получил вторую должность — помощника президента. Новым главой контрольного управления, также совмещающим эту работу с должностью помощника главы государства стал генерал-полковник юстиции Дмитрий Шальков, до этого работавший статс-секретарем-замдиректора ФСБ. Еще одним помощником стал сотрудник органов госбезопасности Анатолий Серышев.

Сохранили должности глава государственно-правового управления — помощник президента Лариса Брычева, Владислав Сурков, Юрий Ушаков, Игорь Левитин, Андрей Фурсенко, Андрей Белоусов.

Как сообщали Юга.ру, своих постов лишились советник президента по программам развития интернета Герман Клименко, помощники президента Владимир Кожин и Евгений Школов, а также советник Сергей Григоров.