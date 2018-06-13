Путин уволил Германа Клименко с поста советника по интернету
Герман Клименко освобожден от должности советника президента России по программам развития интернета
Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Документ опубликован на сайте Кремля 13 июня.
Помимо Клименко свои посты покинули помощники президента Владимир Кожин и Евгений Школов, а также советник главы государства Сергей Григоров.
Как сообщали Юга.ру, в январе 2016 года Путин назначил своим советником главу Института развития интернета Германа Клименко.
В январе 2017 года Клименко сказал, что единственная возможность обеспечить информационную безопасность в России — ограничить интернет, как в Китае. После этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос, можно ли считать слова советника президента официальной позицией Кремля, сказал, что это только частное мнение. Позже Клименко уточнил, что его слова об опыте Китая по обеспечению безопасности в интернете не были предложением.
В марте 2018 года советник по интернету сообщил, что Россия технически готова к отключению от мировой сети.
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