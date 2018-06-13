Путин уволил Германа Клименко с поста советника по интернету

Герман Клименко освобожден от должности советника президента России по программам развития интернета

Помимо Клименко свои посты покинули помощники президента Владимир Кожин и Евгений Школов, а также советник главы государства Сергей Григоров.

Как сообщали Юга.ру, в январе 2016 года Путин назначил своим советником главу Института развития интернета Германа Клименко.

В январе 2017 года Клименко сказал, что единственная возможность обеспечить информационную безопасность в России — ограничить интернет, как в Китае. После этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос, можно ли считать слова советника президента официальной позицией Кремля, сказал, что это только частное мнение. Позже Клименко уточнил, что его слова об опыте Китая по обеспечению безопасности в интернете не были предложением.

В марте 2018 года советник по интернету сообщил, что Россия технически готова к отключению от мировой сети.