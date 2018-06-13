Футбольный ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике

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Чемпионат мира по футболу 2026 года состоится в трех странах — США, Канаде и Мексике

На ежегодном 68-м конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА), который 13 июня проходит в Москве, состоялись выборы за место проведения мундиаля 2026 года.

По итогам голосования впервые победила коллективная заявка Америки, Мексики и Канады, она получила поддержку 134 членов исполкома ФИФА, передает RT. Также на проведение ЧМ претендовало Марокко, набравшее 65 голосов, передает пресс-служба ФИФА.

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Чемпионат мира 2022 года состоится в Катаре.

Напомним, в 2015 году СМИ писали, что Казахстан может стать претендентом на проведение ЧМ-2026.

ФИФА Футбол
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