Футбольный ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике

Чемпионат мира по футболу 2026 года состоится в трех странах — США, Канаде и Мексике

По итогам голосования впервые победила коллективная заявка Америки, Мексики и Канады, она получила поддержку 134 членов исполкома ФИФА, передает RT . Также на проведение ЧМ претендовало Марокко, набравшее 65 голосов, передает пресс-служба ФИФА.

На ежегодном 68-м конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА), который 13 июня проходит в Москве, состоялись выборы за место проведения мундиаля 2026 года.

Как сообщали Юга.ру, мировое первенство 2018 года будет проходить в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Чемпионат мира 2022 года состоится в Катаре.

Напомним, в 2015 году СМИ писали, что Казахстан может стать претендентом на проведение ЧМ-2026.