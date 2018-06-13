Датская газета накануне ЧМ оценила агрессивность ростовских фанатов

Журналист датской газеты Jyllands-Posten приехал в Ростов, чтобы оценить агрессивность ростовских фанатов. По его словам, столкновения между фанатами маловероятны

«Ростов со времен российских колониальных войн в XIX веке известен как "ворота на Кавказ", и отношения между русским большинством и множеством различных кавказских меньшинств, которые живут в городе, часто не отличаются гармоничностью, — цитирует «Иносми» текст датской газеты Jyllands-Posten.

Журналист газеты Поуль Ларсен прибыл в Ростов специально во время товарищеской игры между Россией и Турцией, которая прошла 5 июня. Он посетил один из баров, чтобы понаблюдать за болельщиками.

Ларсен не думает, что в Ростове во время ЧМ возможны столкновения фанатов — даже несмотря на то, что именно в Ростове в 1/8 может сыграть сборная Англии, чьи фанаты ранее обещали устроить в России «третью мировую войну».

«Сейчас не девяностые, когда люди дрались на улицах. Все гораздо лучше организовано. Ультрас — это безмозглые дети», — цитирует датский журналист одного из ростовских болельщиков.

Ларсен приходит к выводу, что «если возникнет риск беспорядков, огромное количество полиции и сотрудников службы безопасности смогут сдержать баламутов».

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. «Ростов Арена» примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала (2 июля).