В Тихорецком районе в ДТП погибли пять человек и пострадал подросток

В Тихорецком районе 10 июня произошла авария с участием двух легковых автомобилей

Авария произошла на хуторе Ленинское возрождение. По предварительным данным, столкнулись машины ВАЗ и Hyundai.

В результате погибли пять человек. В больницу с травмами доставили 16-летнего парня, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По факту проводят проверку.