В Тихорецком районе в ДТП погибли пять человек и пострадал подросток
В Тихорецком районе 10 июня произошла авария с участием двух легковых автомобилей
Авария произошла на хуторе Ленинское возрождение. По предварительным данным, столкнулись машины ВАЗ и Hyundai.
В результате погибли пять человек. В больницу с травмами доставили 16-летнего парня, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По факту проводят проверку.
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