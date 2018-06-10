В Тихорецком районе в ДТП погибли пять человек и пострадал подросток

Краснодарский край

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В Тихорецком районе 10 июня произошла авария с участием двух легковых автомобилей

Авария произошла на хуторе Ленинское возрождение. По предварительным данным, столкнулись машины ВАЗ и Hyundai.

В результате погибли пять человек. В больницу с травмами доставили 16-летнего парня, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По факту проводят проверку.

Аварии ДТП Тихорецкий район
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В Тихорецком районе в ДТП погибли пять человек и пострадал подросток
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