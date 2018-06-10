В Крыму при столкновении автобуса и иномарки погибла девушка, еще четыре человека пострадали

В Симферополе 10 июня произошла авария с участим автобуса легкового автомобиля

Сообщение о ДТП поступило в 4:40. Спасателям рассказали, что на улице Крылова столкнулись автомобиль Toyota Corolla и автобус «Богдан». В результате аварии пострадали четыре человека. Также погибла девушка.

Спасатели с помощью специализированного гидравлического инструмента вытащили тело погибшей. Также они оказали помощь пострадавшему водителю иномарки и трем пассажирам автобуса.

Пострадавших передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Их доставили в Симферопольскую клиническую городскую больницу № 6, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.