Женщина пыталась незаконно провезти из Дагестана в Азербайджан полкилограмма драгоценных украшений

В Дагестане сотрудники таможни изъяли у женщины, которая направлялась в Азербайджан, незадекларированные ювелирные изделия

Это были серьги, цепочки, браслеты, кольца, кулоны, бусы, предположительно, из золота и серебра. Общий вес составил более 530 граммов.

По факту возбудили дело об административном правонарушении. Женщине грозит штраф. Все украшения направили на комплексную экспертизу, которая установит принадлежность металла и стоимость украшений, сообщает пресс-служба Дагестанской таможни.