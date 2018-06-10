Женщина пыталась незаконно провезти из Дагестана в Азербайджан полкилограмма драгоценных украшений

Дагестан

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В Дагестане сотрудники таможни изъяли у женщины, которая направлялась в Азербайджан, незадекларированные ювелирные изделия

Это были серьги, цепочки, браслеты, кольца, кулоны, бусы, предположительно, из золота и серебра. Общий вес составил более 530 граммов.

По факту возбудили дело об административном правонарушении. Женщине грозит штраф. Все украшения направили на комплексную экспертизу, которая установит принадлежность металла и стоимость украшений, сообщает пресс-служба Дагестанской таможни.

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Женщина пыталась незаконно провезти из Дагестана в Азербайджан полкилограмма драгоценных украшений
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