В Северной Осетии во время стрельбы погибли двое братьев

В Беслане Северной Осетии неизвестные стреляли в прохожих из машины

В результате обстрела погибли двое мужчин. По предварительной информации, они были братьями. На месте правоохранители нашли документы, подтверждающие, что мужчины — родственники.

По факту проводят проверку, устанавливают обстоятельства случившегося, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.