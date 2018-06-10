В Северной Осетии во время стрельбы погибли двое братьев

Северная Осетия

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В Беслане Северной Осетии неизвестные стреляли в прохожих из машины

В результате обстрела погибли двое мужчин. По предварительной информации, они были братьями. На месте правоохранители нашли документы, подтверждающие, что мужчины — родственники.

По факту проводят проверку, устанавливают обстоятельства случившегося, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Стрельба
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