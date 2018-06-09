Дилерский центр Mitsubishi открыли в Новороссийске

7 июня в Новороссийске открылся сотый в России дилерский центр компании Mitsubishi Motors «Юг-Авто»

На открытие нового центра в Новороссийск приехал президент и главный исполнительный директор «ММС Рус» Наоя Накамура. Он отметил, что сотрудничество с компанией «Юг-Авто» в течение года показало впечатляющие результаты.

Господин Накамура подчеркнул, что Mitsubishi Motors — один из самых быстро растущих брендов в России. Рост автомобильного рынка на сегодня составляет 20 процентов в год, а Mitsubishi Motors опережает этот темп. Так, японская компания планирует увеличить продажи на 60% — до 40-45 тысяч моделей в год. Для этого предпринимаются различные меры, в том числе снижение стоимости на запчасти и регулярное ТО до тридцати процентов. «Я уверен, что открытие нашим партнером "Юг-Авто" дилерского центра в Новороссийске привлечет новых поклонников марки Mitsubishi», — подытожил в своей речи Наоя Накамура.

Коммерческий директор ООО «Юг-Авто Холдинг» Александр Сафронов поблагодарил японских партнеров за честность в ведении бизнеса. «Юг-Авто» исполнилось двадцать лет и более года компания благополучно сотрудничает с Mitsubishi Motors. Представители «Юг-Авто» в Новороссийске заверили, что в открывшемся дилерском центре будет предложен весь модельный ряд автомобилей Mitsubishi.