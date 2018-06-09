Мэром Нальчика стал Таймураз Ахохов

Депутаты городского совета Нальчика утвердили на должность мэра Таймураза Ахохова

Всего на пост главы города претендовали семь человек. Среди них — директор школы № 31 Анзор Егожев, главный врач Республиканской клинической больницы Мурат Муков, начальник ИФНС № 2 Залимгери Налоев, директор Института истории, филологии и СМИ КБГУ Муслим Тамазов, гендиректор управляющей компании «Гарант-Сервис» Аюб Урусбиев, замдиректора по благоустройству и науке АУ «Объединение парка культуры и отдыха» Муса Чемазоков.

Таймураз Ахохов родился в Баксане Кабардино-Балкарии. Окончил социологический факультет МГУ и юридический факультет КБГУ имени Бербекова. Он работал в федеральных правоохранительных и налоговых органах. Ахохов был заместителем министра труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарии, руководителем регионального управления Федерального казначейства по республике, заместителем председателя правительства республики. С июля 2017 года он занимал пост первого вице-премьера республики, сообщает пресс-служба администрации Нальчика.

Как сообщали Юга.ру, со 2 апреля Таймураз Ахохов был исполняющим обязанности мэра Нальчика.