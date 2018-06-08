В Сочи дни матчей ЧМ объявили выходными

Власти Сочи рекомендовали сделать выходными дни матчей ЧМ-2018

Это предлагается сделать «в целях оптимального функционирования объектов жизнедеятельности города, снижения нагрузки на транспортную инфраструктуру».

«Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, осуществляющих деятельность на территории Сочи, принять решение об установлении в дни проведения матчей ЧМ на территории курорта (15, 18, 23, 26, 30 июня и 7 июля), выходными днями», — говорится в документе.

Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

На сочинском стадионе «Фишт» игры группового этапа состоятся 15, 18, 23 и 26 июня, поединок 1/8 финала пройдет 30 июня, а четвертьфинальная встреча запланирована на 7 июля.