В Сочи дни матчей ЧМ объявили выходными
Власти Сочи рекомендовали сделать выходными дни матчей ЧМ-2018
Ответствующее распоряжение 7 июня подписал мэр курорта Анатолий Пахомов.
«Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, осуществляющих деятельность на территории Сочи, принять решение об установлении в дни проведения матчей ЧМ на территории курорта (15, 18, 23, 26, 30 июня и 7 июля), выходными днями», — говорится в документе.
Это предлагается сделать «в целях оптимального функционирования объектов жизнедеятельности города, снижения нагрузки на транспортную инфраструктуру».
Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.
На сочинском стадионе «Фишт» игры группового этапа состоятся 15, 18, 23 и 26 июня, поединок 1/8 финала пройдет 30 июня, а четвертьфинальная встреча запланирована на 7 июля.
Все материалы по теме:
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.