Голубев: Ростовская область подготовит предложения по упрощению процедуры регистрации беженцев из Украины

Губернатор Ростовской области Василий Голубев встретился с украинскими беженцами, обратившимися на прямую линию президента Владимира Путина, и пообещал подготовить предложения по упрощению получения ими гражданства

Как сообщали Юга.ру, живущие в Батайске беженцы из самопровозглашенных ДНР и ЛНР обратились на прямую линию с просьбой упростить получение российского гражданства для них и сократить сроки рассмотрения документов. Из-за сложностей у них возникают проблемы с трудоустройством.



«Поскольку миграционная политика находится в ведении федеральных органов власти, предложения участников телеэфира предстоит сформировать в виде законодательных инициатив», — сказал Голубев на встрече с участниками телеэфира.

Также во время встречи беженцы озвучили другие проблемы, с которыми столкнулись, в том числе получение врачебной и лекарственной помощи, оформление детей в детсады и школы.

Глава региона поручил областным ведомствам внимательно изучить все эти проблемы и оказать необходимую помощь в их решении. Он пообещал, что вопросы, находящиеся в компетенции региональной и муниципальной власти, будут решены.

По данным пресс-службы губернатора региона, подразделения миграционной службы по Ростовской области с марта 2014 года выдали более 27 тыс. разрешений на временное проживание в РФ гражданам Украины. Более 10,5 тыс. переселенцев с территории Украины трудоустроены в Ростовской области, гражданство России получили более 12 тыс. вынужденных переселенцев, более 13 тыс. человек оформили вид на жительство.