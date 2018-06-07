Путин сравнил цены в Крыму и Краснодарском крае

Краснодарский край, Крым

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Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о высоких ценах на продукты в Крыму

Предприниматель из Керчи Дмитрий Ступников задал вопрос президенту во время прямой линии.

«В первый же день открытия моста в наш город хлынул поток туристов. Но вот цены на продукты питания в Крыму остаются высокими. Когда реально начнут снижаться цены и хотя бы приблизятся к уровню цен Краснодарского края?» — сказал он.

Президент ответил, что некоторые продукты в Крыму стоят дороже, чем в соседних регионах, некоторые — дешевле.

«Я надеюсь, что после полноценного запуска движения грузового транспорта... цены стабилизируются и уравняются между близлежащими регионами РФ», — сказал Путин.

Как сообщали Юга.ру, движение легковых автомобилей и пассажирских автобусов по мосту через Керченский пролив открыли 15 мая.

Владимир Путин Крымский мост
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