В Крыму за взятку в 400 тыс. рублей задержали директора фармацевтической сети

Крым

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В отношении директора ГУП РК «Крым-Фармация» возбудили уголовное дело по подозрению в получении взятки

По данным следствия, 6 июня глава компании «Крым-Фармация» получила взятку в 400 тыс. рублей от представителя двух фармацевтических предприятий. Она обязалась обеспечить общее покровительство и решить вопросы, связанные с первоочередным погашением дебиторской задолженности перед предприятиями за ранее поставленный товар.

После передачи денег женщину задержали правоохранители. Сейчас устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым.

Взятка Следственный комитет
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