В Краснодаре в массовом ДТП на Северных мостах пострадала девушка

Краснодарский край

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В Краснодаре днем 5 июня в районе Северных мостов произошла массовая авария

ДТП случилось на пересечении улиц Володарского и Северной. По словам руководителя пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко, в ДТП попали три автомобиля и мотоцикл. По предварительным данным, виновником аварии стал 56-летний водитель Skoda, выехавший на встречку.

Пострадала 27-летняя мотоциклистка, ее доставили в больницу в тяжелом состоянии. Проводится проверка.

ДТП Краснодар
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