Минкурортов Крыма: Цены на авиабилеты на полуостров необоснованно высокие

В Министерстве курортов и туризма Крыма сообщили, что стоимость авиаперелетов в Симферополь является необоснованно высокой для граждан России

В ведомстве отмечают, что высокие цены на авиабилеты вредят имиджу полуострова. Министерство вместе с федеральными органами власти разрабатывает меры, направленные на снижение стоимости пассажирских авиаперевозок в республику. Минкурортов регулярно осуществляется мониторинг стоимости авиабилетов в Крым в высокий сезон по 57 направлениям.

По данным ведомства, минимальная стоимость прямого авиаперелета Москва — Симферополь — Москва в июне составляет 12,4 тыс. рублей, в июле — 20,6 тыс. рублей, в августе — 15,6 тыс. рублей. Авиаперелет по маршруту Санкт-Петербург — Симферополь — Санкт-Петербург будет стоить в июне 17,5 тыс. рублей, в июле — 24,8 тыс. рублей, в августе — 19,6 тыс. рублей. Цена на билеты из Симферополя в Ростов-на-Дону и обратно в июле — от 13,8 тыс. рублей, в августе — 11,8 тыс. рублей.

Также в минкурортов поясняют, что не зафиксировали повышение стоимости авиаперелетов по популярным направлениям в Крым. При этом цены на билеты не превышают уровень 2017 года, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма Республики Крым.

Как сообщали Юга.ру, в 2018 году авиакомпании на 22,2% уменьшили летние планы по рейсам в Крым.