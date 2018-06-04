Авиакомпании сократили число летних рейсов в Симферополь

В 2018 году авиакомпании на 22,2% уменьшили летние планы по рейсам в Крым

Издание «Коммерсантъ» пишет, что в летнем сезоне емкость планируемых авиарейсов в Крым упала на 551 тыс. мест. Такие данные приводят по расчетам Транспортной клиринговой палаты (ТКП), основанным на основе расписаний. Летом 2017 года на направлении в Крым выставили 2,7 млн мест, в этом году — 2,1 млн мест. Уточняется, что больше всех емкости сократили «Уральские авиалинии» — на 187 тыс. кресел или 39%. Авиакомпания Red Wings урезала план на 64 тыс. кресел или 27%, «Аэрофлот» — на 51 тыс. мест или 14%, «Россия» — на 74 тыс. мест или 13%, «Глобус» — на 42 тыс. кресел или 13%.

Авиакомпании отмечают рост тарифов в Симферополе. Аэропорт 1 июня объявил, что сбор за взлет-посадку с НДС составит 624 рубля, за обеспечение авиабезопасности — 408 рублей, обслуживание вылетающего пассажира на внутренних линиях — 461 рубль, предоставление аэровокзала на рейсе по РФ — 285 рублей на пассажира.

В аэропорту Симферополя отметили, что увеличение тарифов связано с инвестициями. Компании нужно вернуть 32 млрд рублей инвестиций в новый терминал. Поясняется, что тарифы сопоставимы с аналогичными сборами, установленными ФАС для построенных и реконструированных аэропортов в РФ. В аэропорту добавили, что это практически не отразится на билетах.

Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов рассказал, что авиаперевозчики начали пересмотр программ, понимая, что с открытием Крымского моста часть пассажиров уйдет на наземный транспорт. Также число рейсов снизилось после ухода компании «ВИМ-Авиа».