«Левада-центр»: Более половины россиян не одобрили переназначение Медведева

По итогам опроса «Левада-центра», более половины жителей РФ не одобрили переназначение Дмитрия Медведева на пост премьер-министра

Против переназначения выступили 51% опрошенных россиян. Положительно эту новость восприняли 41% участвовавших в опросе, еще 8% не определились с ответом. В 2012 году назначение Медведева премьером положительно восприняли 59% опрошенных, пишет «Коммерсантъ».