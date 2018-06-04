«Левада-центр»: Более половины россиян не одобрили переназначение Медведева
По итогам опроса «Левада-центра», более половины жителей РФ не одобрили переназначение Дмитрия Медведева на пост премьер-министра
Против переназначения выступили 51% опрошенных россиян. Положительно эту новость восприняли 41% участвовавших в опросе, еще 8% не определились с ответом. В 2012 году назначение Медведева премьером положительно восприняли 59% опрошенных, пишет «Коммерсантъ».
Как сообщали Юга.ру, 8 мая Госдума утвердила Дмитрия Медведева на должность председателя правительства РФ. Его кандидатуру представил президент Владимир Путин. Он сказал, что Медведев «возглавлял правительство в сложные годы».
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