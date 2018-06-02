Под Ростовом в районе Платова в ДТП погибла семья из пяти человек
Утром 2 июня на трассе М4 в районе поворота на аэропорт Платов под Ростовом-на-Дону в ДТП погибли пять человек
Авария произошла около 8 часов. Там столкнулись два грузовика и один легковой автомобиль.
«По предварительным данным, погибла семья из пяти человек, которая ехала в легковом автомобиле», — цитирует «Интерфакс» информированного источника.
В ГУ МВД по Ростовской области уточнили, что среди погибших двое взрослых и трое несовершеннолетних, передает «ДОН 24».
Обстоятельства ДТП выясняются.
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