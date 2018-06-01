Нобелевский фрак и любимый сервиз Шолохова впервые покажут в Ростове во время ЧМ

Фрак, в котором писатель Михаил Шолохов был на церемонии вручения Нобелевской премии, чайный сервиз и другие предметы экспозиции шолоховской усадьбы в Вешенской впервые доставят в Ростов во время ЧМ-2018

«Мемориальные предметы, которые никогда не выезжали за пределы станицы Вешенской, впервые поедут в Ростов и будут презентоваться в "Шолохов-центре". Например, фрак, в котором Шолохов получал в 1965 году Нобелевскую премию из рук короля Швеции Густава VI Адольфа, а также наряды его супруги Марии Петровны и дочерей», — цитрует ТАСС заведующую отделом развития Государственного музея-заповедника М. А. Шолохова Наталью Трофименко.

Также в экспозиции «Дон. Шолохов. Россия» в ростовском «Шолохов-центре» будет представлен набор матрешек-богатырей, символизирующих семью Шолоховых. В разделе экспозиции «Память» продемонстрируют посмертную маску писателя.

В период проведения ЧМ-2018 будет открыт «казачий городок», в котором гости смогут познакомиться со старинными казачьми интерьерами, принять участие в различных мастер-классах, попробовать традиционные донские блюда и сфотографироваться в костюмах казаков и казачек.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. «Ростов Арена» примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала (2 июля).