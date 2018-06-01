Экотропы, палаточный лагерь и конные прогулки откроются летом для туристов в горах Сочи

9 июня в Сочи на курорте «Горки Город» после регламентных работ откроют все канатные дороги

Для туристов станет доступна большая часть летних активностей и маршрутов. Кроме того, этим летом гостей ждут интересные новинки — они появятся в Восточном секторе курорта и в зоне «Цирк-2».

Уже с 9 июня заработает в полном объеме «Горки Байк Парк» — с улучшенными трассами, площадками для обучения, в том числе памп-трек и скилл-парк. Начнется строительство новой трассы к чемпионату России по даунхиллу, который пройдет на курорте «Горки Город» в июле. В эти же дни продолжатся прогулки на водопад Поликаря, самый известный и популярный среди туристов, и станут доступны почти все остальные экомаршруты: «Реликтовый лес», «Веревочный парк» на отметке +1500 метров и водопад «Медвежий» на высоте +2050 метров.

«С 15 июня наши партнеры организуют восхождение на вершину Черная Пирамида с использованием альпинистского снаряжения по специально подготовленному маршруту с высоким уровнем безопасности. У гостей появится возможность подняться на одну из знаковых вершин Красной Поляны. Экотропа "Альпийские луга" станет доступна с 1 июля, когда весь маршрут полностью освободится от снежного покрова», — рассказал начальник управления по операционным сервисам курорта «Горки Город» Геннадий Диденко.

С 1 июля курорт «Горки Город» открывает для гостей главные новинки летнего сезона. Это высокогорный палаточный лагерь, где можно будет переночевать в комфортном бивуаке на отметке +2050 метров (зона «Цирк-2»). Среди альпийских лугов на специальных настилах установят предварительно семь палаток, рассчитанных на 15-20 человек, и отдельную кухню, где гости смогут на газовых горелках приготовить себе ужин. По мере необходимости количество мест будет увеличиваться. Программа лагеря обещает быть разнообразной: вечерний кинотеатр под открытым небом, наблюдение за звездами, обучение туристским навыкам. В зоне Восточного сектора обустроят несколько маршрутов для конных прогулок. Один из маршрутов будет полностью проходить в лесу, среди дикой природы и горных ручьев.

Канатную дорогу «Старт чемпиона» (К-12, Восточный сектор) также будет дублировать и новый уникальный спуск для любителей экстрима — с начала июля заработает так называемый малый троллей длиной 450 метров. Появится возможность прокатиться на ролике по тросу с регулируемой скоростью в защитном снаряжении, обеспечивающем безопасность спуска.