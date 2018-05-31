The Insider: Во Владикавказе СК не стал расследовать уголовное дело о групповом изнасиловании девушки-инвалида

Во Владикавказе Следственный комитет закрыл уголовное дело о групповом изнасиловании 18-летней девушки

О произошедшем рассказала мать девушки Залина Дудуева. У нее четверо детей, она в разводе с мужем, а одна из дочерей живет с отцом. Дудуева сама воспитывает троих детей-инвалидов, инициировала первый в Северной Осетии проект по инклюзивному образованию. Ее сыновья учатся в обычной школе, дочь закончила девять классов средней школы, курсы поваров и поступила в училище на парикмахера. По словам Дудуевой, у ее дочери проблемы с социализацией, диагноз, имя и фамилию девушки она не называет.

В январе 2017 года (дочери Дудуевой к тому времени исполнилось 18 лет) женщина уехала в Москву с сыновьями, чтобы пройти длительный лечебный курс — девушка осталась в квартире одна. Пока мать была в Москве, она слышала, что дочь часто прогуливает занятия. Женщина вернулась домой и увидела, что квартира завалена мусором, мебель поломана, на полу валяются использованные презервативы и окурки, пропали некоторые вещи. Из рассказов дочери она поняла, что та пускала в квартиру 13-летнюю подругу уединяться с молодым человеком. Потом молодой человек привел друзей, стали появляться другие мужчины. Они принуждали дочь Дудуевой к интимной близости, избивая за отказ, а также снимая происходящее на видео. Они шантажировали девушку.

Залина Дудуева написала заявление в правоохранительные органы, но дело возбудили после того, как она опубликовала 50-минутное видео с рассказом дочери. Фигурантами дела стали 30 человек в возрасте от 14 до 39 лет. В мае 2018 года дело закрыли «за отсутствием события преступления».

Дудуева рассказала, что, по версии следствия, ее дочь приглашала мужчин и они давали ей деньги за приход. Также следствие полагает, что мужчины не знали об инвалидности девушки. Дудуева уверена, что нельзя не заметить, что ее дочь — как десятилетний ребенок. Женщина заявляет, что в СК решили, что пропавшие из дома вещи ее дочь раздала сама.

После изнасилования девушке в соцсетях стали приходить сообщения, которые подталкивали ее к самоубийству. Это повлияло на нее: девушку госпитализировали из-за опасения врачей, что она покончит с собой.

Адвокат Ольга Карачева рассказала, что пострадавшая была вынуждена участвовать в многочисленных следственных действиях, что было для нее очень тяжело эмоционально. Ее состояние, отметила адвокат, фактически использовали против нее — в постановлении следователь сделал вывод о том, что она якобы не давала правдивых показаний, в том числе, из-за ее психического состояния. Адвокат собирается обжаловать постановление о закрытии дела.

По данным The Insider, следователи за 10 месяцев опросили соседей и сокурсниц девушки-инвалида и пришли к выводу, что та склонна к распущенности. Опрошенные мужчины, приходившие в квартиру, отрицали интимную связь, кто-то говорил, что договорился о сексе за деньги, кто-то — по взаимному желанию. В деле есть часть переписки девушки с несколькими фигурантами дела в соцсетях. Несмотря на то, что расследование прекратили, в СК находятся предметы из квартиры и 18 отпечатков рук.

Залина Дудуева возмущена, что происходившее в ее квартире не пресекли соседи. Она хочет вывезти дочь за пределы Северной Осетии и ищет на это средства.