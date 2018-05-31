В Ростове осужден мужчина, купивший на криптовалюту фальшивые деньги

В Ростове осужден 28‑летний житель Ставрополья, который купил на криптовалюту фальшивые деньги

Суд установил, что мужчина за 40 тыс. рублей через интернет купил биткоины и обменял их на другом интернет-сайте на поддельные банкноты. На самолете он прилетел в Москву, где забрал 100 тыс. фальшивых рублей в условленном месте, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Возвращаясь домой на поезде, мужчина купил лотерейный билет РЖД, за который расплатился поддельной купюрой. Проводник поезда усомнился в подлинности пятитысячной купюры и сообщил о своих подозрениях сотрудникам транспортной полиции. Задержанный признал свою вину.

Он осужден по ч. 1 ст. 186 УК РФ (Хранение, перевозка и сбыт поддельных купюр) и приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.