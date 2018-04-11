Ростовский отель Hyatt исключили из программы подготовки к ЧМ

В Ростове отель Hyatt Regency Rostov Don-Plaza исключили из программы подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года

Глава администрации города Виталий Кушнарев сказал, что Hyatt Regency Rostov Don-Plaza в программе подготовки заменят на отель Radisson Blu на улице Береговой, сообщает РБК.

Как сообщали Юга.ру, в декабре 2017 года губернатор Ростовской области заявлял, что для объекта найден новый инвестор — владелец «Группы Агроком» Иван Саввиди. Для завершения строительства отеля требуются инвестиции в размере 1,2 млрд рублей.

Губернатор также добавил, что он не заинтересован, чтобы «в центре города стоял остов здания», поэтому необходимость достроить Hyatt существует.