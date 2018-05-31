Лавров пригласил Ким Чен Ына в Россию и подарил ему шкатулку для секретных вещей

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 31 мая встретился с лидером Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ыном

МИД России опубликовал в своем твиттере фотографии со встречи главы ведомства и лидера Северной Кореи, которая состоялась в Пхеньяне.

Дипломат сказал, что президент России Владимир Путин передал Ким Чен Ыну «самый теплый привет» и пожелал успеха в начинаниях, которые инициировали на Корейском полуострове.

В ходе встречи Лавров подарил лидеру КНДР шкатулку с палехской лаковой миниатюрой.

«Я надеюсь, вам понравится. Вот ключик, тут можно запирать секретные вещи», — сказал глава МИД.

Ким Чен Ын приветствовал визит Сергея Лаврова в Пхеньян.

«Я думаю, что ваш визит свидетельствует о том, какое внимание уделяет руководство Российской Федерации и правительство Путина тому, чтобы еще глубже углублять и развивать отношения, — подчеркнул северокорейский лидер. — Вы для нас замечательные друзья, и я, несмотря на занятость, специально выкроил время для вас. По возвращении передайте от меня привет президенту Путину и вашему народу».

В ответ Лавров отметил, что российская сторона очень оценила это, и пригласил Ким Чен Ына.

«Приезжайте в Россию. Мы будем очень рады вам», — сказал министр.

Как сообщали Юга.ру, в октябре 2017 года КНДР заявила, что считает легитимным вхождение Крыма в состав России.