Учителем года Адыгеи стал преподаватель информатики из республиканской гимназии

В Адыгее подвели итоги республиканского конкурса «Учитель года — 2018»

Главный приз конкурса завоевал учитель информатики и ИКТ Адыгейской республиканской гимназии Евгений Лебедев с 18-летним стажем работы. Он удостоен права представлять республику во всероссийском этапе конкурса.

«Благодарю руководство республики, организаторов конкурса за предоставленную возможность проявить свои знания. Одержать победу мне помогла поддержка моих коллег, учеников и семьи, которые приходили на все публичные испытания. Такой опыт, как на конкурсе, нигде больше нельзя получить», — сказал Евгений Лебедев.

Статуэтку «Хрустальный пеликан», диплом и премию в 100 тыс. рублей победителю вручил глава республики Мурат Кумпилов. Награды и премии в 40 тыс. рублей получили также лауреаты конкурса. Это учитель английского языка СОШ № 22 хутора Красная Улька Майкопского района Наталия Балабанчук, учитель географии и химии СОШ № 8 Кошехабльского района Татьяна Кумаритова, учитель английского языка СОШ № 6 села Еленовского Красногвардейского района Татьяна Потрясова, учитель общественных дисциплин СОШ № 8 аула Нешукай Жана Яхутль.

Во время торжества глава республики отметил важность педагогического труда и сообщил о принимаемых в республике мерах по совершенствованию системы образования, укреплению ее материально-технической базы. Отмечается, что благодаря строительству новых зданий и реконструкции действующих, к 2021 году в Адыгее планируют перевести все школы на обучение в одну смену.

«Мы всегда будем помощниками учителей в их благородном деле и продолжим создавать все условия для совершенствования системы образования. Но к вам сейчас тоже предъявляют высокие требования. Во многом от профессионализма педагогов зависит уровень образования и воспитания подрастающего поколения. Поэтому мы уделяем серьезное внимание построению системы учительского роста. Большую роль в этом играют курсы повышения квалификации, интеллектуальные занятия, создающие конкуренцию в профессиональной среде. Считаю, что "Учитель года" стал успешной площадкой для встречи специалистов, обмена передовым опытом, обсуждения актуальных вопросов, выявления лучших педагогов и тиражирования инновационных методик», — сказал Кумпилов.

Конкурс «Учитель года» проводят в Адыгее с 1991 года. За это время в нем приняли участие свыше 300 человек.