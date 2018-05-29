Самыми популярными у россиян товарами стали хлеб, конфеты, сигареты и водка

«Известия» представили список товаров, которые стали самыми продаваемыми в России

В топ-5 попали хлеб, безалкогольные напитки, лекарства, табачные изделия и крепкий алкоголь.

В перечень популярных товаров также вошли пиво, молоко, кондитерские изделия, конфеты соки и нектары. В денежном выражении лидерами стали крепкий алкоголь, лекарства, сигареты, колбаса и пиво, передают «Известия» со ссылкой на оператора фискальных данных «Такском», который получает данные от магазинов напрямую — через онлайн-кассы.

«Покупатели меньше ориентированы на оздоравливающую продукцию, в фокусе их внимания — еда, готовая к употреблению или не требующая много времени на приготовление», — отметил руководитель коммерческого департамента «Такском» Константин Головкин.