Самыми популярными у россиян товарами стали хлеб, конфеты, сигареты и водка

Вся Россия

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«Известия» представили список товаров, которые стали самыми продаваемыми в России

В топ-5 попали хлеб, безалкогольные напитки, лекарства, табачные изделия и крепкий алкоголь.

В перечень популярных товаров также вошли пиво, молоко, кондитерские изделия, конфеты соки и нектары. В денежном выражении лидерами стали крепкий алкоголь, лекарства, сигареты, колбаса и пиво, передают «Известия» со ссылкой на оператора фискальных данных «Такском», который получает данные от магазинов напрямую — через онлайн-кассы.

«Покупатели меньше ориентированы на оздоравливающую продукцию, в фокусе их внимания — еда, готовая к употреблению или не требующая много времени на приготовление», — отметил руководитель коммерческого департамента «Такском» Константин Головкин.

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Он объяснил такую тенденцию отсутствием у граждан ускорением темпа жизни и отсутствием свободного времени. Эксперт отметил обилие доступных продуктов с ярким вкусом, которые дают быстрое насыщение. Все это не способствует формированию привычки питаться качественно.

Среди покупателей «Пятерочки» самыми популярными продуктами стали молоко, кефир, хлеб, шоколад, фрукты, сигареты, водка, вода и соки. Хитами продаж сети «Перекресток» неизменно остаются бананы и мясо.

Клиенты «Окей» чаще всего покупают свинину, хлеб, сахар, молоко и пиво, бананы и корнеплоды — картофель, морковь и лук.

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