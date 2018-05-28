Иск о ликвидации дагестанского банка «Эльбин» рассмотрят 19 июня

Арбитражный суд Дагестана 19 июня рассмотрит иск ЦБ РФ о ликвидации махачкалинского банка «Эльбин»

Заявление Центробанка суд принял в производство 24 мая. В документе Банк России требует принудительно ликвидировать акционерный коммерческий банк «Эльбин». Заявитель также попросил утвердить ликвидатором банка Агентство по страхованию вкладов, сообщается в картотеке дел на сайте суда.

Как сообщали Юга.ру, 26 апреля ЦБ отозвал лицензию у банка «Эльбин».