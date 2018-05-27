В Краснодаре 2 тыс. человек приняли участие в «Зеленом марафоне»

Краснодар 27 мая присоединился к спортивной акции «Зеленый марафон»

Маршрут «Зеленого марафона» составила 4,2 км. Забег пролегал по улице Красной от Пушкинской площади до Театральной площади о обратно. Кроме того, провели инклюзивный забег на 2,1 км. В акции приняли участие более 2 тыс. человек.

«"Зеленый марафон" в Краснодаре проходит в седьмой раз и в этом году к нам присоединились гости из Адыгеи. Таким образом, с каждым годом растет число участников, ширится география, раздвигаются возрастные границы, и, что особенно приятно, спортивный праздник собирает все больше семей с детьми», — сказал управляющий Краснодарским отделением ПАО «Сбербанк» Андрей Орешко.

В рамках акции на Пушкинской площади устроили спортивный город с площадками активностей, надувными аттракционами и велодромом для детей, площадкой для игры в дартс и полосой препятствий «Тропа лидеров». На площадке партнера праздника — баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» устроили турнир по стритболу и фанболу.

Артисты на ходулях провели для детей состязания по прыжкам со скакалкой, представители сообщества «Workout-Краснодар» на мастер-классах рассказали, как делать трюки на турниках, передает пресс-служба администрации Краснодара.

Легкоатлетические забеги «Зеленого марафона» прошли 27 мая в 56 городах России, а также в Беларуси и Казахстане.