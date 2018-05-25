Полиция Сочи проверят информацию об избиении охранниками подростка в супермаркете
Полиция проводит проверку после публикации в сети видео, на котором запечатлен конфликт подростка и охранников магазина в Сочи
Как передает «Макс Портал», трое охранников напали на несовершеннолетнего в одном из супермаркетов, заподозрив его в краже товара.
Инцидент произошел 24 мая, свидетели засняли его на видео. На кадрах видно, что люди в униформе удерживают молодого человека около касс магазина. Подросток возмущается, что его удерживают незаконно, а когда пытается уйти, его начинают бить.
Позднее один из охранников рассказал, что парень якобы отказался предъявить чек и открыть рюкзак для проверки, а после стал оскорблять охранника и ударил его. Сотрудники охраны отрицают, что наносили подростку удары.
В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что по факту возможного применения чрезмерной силы к несовершеннолетнему покупателю проводится проверка.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.