Полиция Сочи проверят информацию об избиении охранниками подростка в супермаркете

Полиция проводит проверку после публикации в сети видео, на котором запечатлен конфликт подростка и охранников магазина в Сочи

Как передает «Макс Портал», трое охранников напали на несовершеннолетнего в одном из супермаркетов, заподозрив его в краже товара.

Инцидент произошел 24 мая, свидетели засняли его на видео. На кадрах видно, что люди в униформе удерживают молодого человека около касс магазина. Подросток возмущается, что его удерживают незаконно, а когда пытается уйти, его начинают бить.

Позднее один из охранников рассказал, что парень якобы отказался предъявить чек и открыть рюкзак для проверки, а после стал оскорблять охранника и ударил его. Сотрудники охраны отрицают, что наносили подростку удары.