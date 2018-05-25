Россия отвергла обвинения в крушении малазийского Boeing в ДНР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обвинения России в авиакатастрофе с малазийским самолетом над Донбассом в 2014 году

Песков напомнил слова президента, который сказал, что следственная группа в Нидерландах не включала российскую сторону, хотя в ней были украинские специалисты.

«И, конечно, не имея возможности быть полноправным участником, Россия не знает в какой степени можно доверять результатам этой работы», — цитирует Пескова «Коммерсантъ».