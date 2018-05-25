В Апшеронске мужчину убили шокером и мачете

В Апшеронске молодого человека обвинили в убийстве отца

Родственники жили в квартире на улице Комарова. Следствие полагает, что вечером 22 мая они вернулись домой и поссорились. Во время перепалки 18-летний юноша поразил 54-летнего отца электрошокером и нанес несколько ударов туристическим мачете. Пострадавший вышел в подъезд, там его увидели соседи и вызвали правоохранительные органы. Мужчина умер до приезда скорой помощи.

Обвиняемый находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.