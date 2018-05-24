На Дону будут судить предпринимателя, выпустившего в рейс автобус, который упал в Черное море

В Ростове-на-Дону Седьмое следственное управление ГСУ СК России завершило расследование уголовного дела в отношении бизнесмена Юрия Вечерадзе, выпустившего в рейс автобус, опрокинувшийся в Черное море

По версии следствия, Вечерадзе умышленно нарушил условия договора и требования действующих федеральных законов и нормативно-правовых актов и выпустил в рейс автобус с водителем, у которого не было опыта управления этим транспортным средством. Он не провел осмотр автобуса, не проверил знания водителя и даже не провел надлежащий предрейсовый инструктаж о маршруте, условиях и режимах следования.

«По уголовному делу выполнен большой объем следственных действий, допрошено: в качестве потерпевших 51 человек, более 100 — в качестве свидетелей и специалистов в области организации движения и техники безопасности, проведены 63 судебные экспертизы, более 50 выемок и обысков», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Дело направили в суд. Ранее суд назначил водителю наказание в 4,5 года лишения свободы.