Адыгея предоставит ИКЕА преференции для реализации проекта по расширению ТЦ «Мега»

Правительство республики готово создать для компании ИКЕА необходимые условия и предоставить преференции для реализации инвестпроекта по расширению ТЦ «Мега Адыгея Кубань»

Об этом 24 мая в Санкт-Петербурге на форуме заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Он рассказал об этом во время переговоров с вице-президентом и главным финансовым директором группы компаний ИКЕА Хувенсио Майесту.

Мурат Кумпилов сообщил, что уже приняли решение о сопровождении проекта по принципу одного окна для устранения административных барьеров. В дальнейшем планируют рассмотреть дополнительный алгоритм взаимодействия для стимулирования реализации проекта. Он предусматривает преференции для инвестора, решение инфраструктурных вопросов, обеспечение энергомощностями. Эти вопросы обсудят на очередном заседании координационного совета по экономической политике республики, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.

«Подчеркну, что Адыгея продолжит создавать необходимые условия, чтобы этот инвестиционный проект был успешно реализован в намеченные сроки. Наше сотрудничество с ИКЕА было и, уверен, останется взаимовыгодным, тем более что оно дает свои положительные и значимые для обеих сторон результаты», — сказал Кумпилов.

Хувенсио Майесту назвал республику стратегически важным регионом с точки зрения инвестиционной привлекательности. По его словам, именно Адыгея является субъектом, где ИКЕА реализуется самый крупный в России инвестиционный проект. В расширение торгового центра «Мега» компания вложит 14 млрд рублей.

Как сообщали Юга.ру, в ближайшие три года ИКЕА должна построить в районе ТЦ «Мега Адыгея» более 100 тыс. кв. метров новых объектов. Запланирован ремонт существующих торговых площадей, создание новых парковочных мест, реконструкция транспортной развязки кругового движения.