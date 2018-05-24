На Кубани членов преступной группы осудили за контрабанду кокаина из Бразилии

Краснодарский краевой суд вынес приговор пятерым участникам преступной группы, которых обвинили в контрабанде наркотиков

На скамье подсудимых оказались Анжелика Падалка, Роман Бондаренко, Артем Бойцов, Никита Швец и Геннадий Камышев. Уголовное дело в отношении Михаила Дубенко прекращено в связи со смертью.

Следствие полагает, что в 2014 году Дубенко создал преступную группировку, чтобы организовать поставку кокаина из Бразилии в Россию, чтобы распространять его в Краснодарском крае.

Дубенко договорился с поставщиками наркотиков в Бразилии, участники группы перевели им деньги. Потом Швец приехал в Бразилию, получил 1,4 кг кокаина и передал его курьеру Евгении Лим для перевозки в Россию в багаже. Лим задержали сотрудники ФСКН в аэропорту Домодедово.

«Кроме того, Падалка, Бойцов, Бондаренко и Камышев во главе с Дубенко в период с ноября по декабрь 2014 года совершили в Краснодаре и станице Динской незаконные сбыты кокаина общей массой свыше 25 граммов, которые зафиксированы оперативными сотрудниками наркоконтроля при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Деятельность организованной преступной группы пресечена в конце 2014 года», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Суд назначил Падалка 19 лет лишения свободы со штрафом 800 тыс. рублей и ограничением свободы на 1 год, Бондаренко — 16 лет лишения свободы со штрафом 700 тыс. рублей, с ограничением свободы на срок 1 год, Бойцову — 18 лет лишения свободы со штрафом 1 млн рублей, с ограничением свободы на срок 1 год, Швецу — 17 лет лишения свободы со штрафом 400 тыс. рублей, с ограничением свободы на срок 1 год, Камышеву — 12 лет лишения свободы со штрафом 200 тыс. рублей. Наказание осужденным постановлено отбывать в исправительных колониях общего и строгого режимов. Приговор не вступил в силу.