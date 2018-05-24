Футбольную академию создадут на базе ФК «Ростов»‍

Ростовская область

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На базе регионального центра развития футбола при ФК «Ростов» появится футбольная академия

Как сообщает пресс-служба правительства области, по поручению главы региона Василия Голубева создадут академию футбола.

«Задача — создание полноценной футбольной академии — поставлена. Думаю, этот год будет главным в ее решении» — сказал Голубев.

Региональный центр развития футбола создан на базе футбольной школы молодежи ФК «Ростов». Отбор в центр проводится с шести лет, тренировочный процесс осуществляют 20 тренеров, подготовку проходят 465 футболистов.

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