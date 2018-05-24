В Адыгее 350 человек хором споют «Славься» в честь Дня славянской письменности и культуры
В Адыгее 24 мая массово исполнят песню «Славься» из оперы «Иван Сусанин» Михаила Глинки в рамках регионального фестиваля хорового искусства
Акцию проведут на концертной площадке Адыгейского республиканского колледжа искусств имени Тхабисимова. Ее посвятят Дню славянской письменности и культуры.
В министерстве культуры республики уточнили, что в концерте примут участие десять хоровых коллективов детских школ искусств. Также выступят солисты и смешанный хор Адыгейского республиканского колледжа искусств. Всего композицию исполнят около 350 человек.
В программу концерта включены произведения хоровой классики, патриотические и народные песни. Зрители услышат произведения кубанского композитора Виктора Захарченко.
Дню славянской письменности и культуры в республике посвятили первый межрегиональный форум, организованный Майкопской и Адыгейской епархией.
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