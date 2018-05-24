В Тихорецком районе девочка отдала незнакомке 150 тыс. рублей, украшения и телефон, чтобы снять с семьи проклятье

Краснодарский край

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В Тихорецком районе в отношении женщины возбудили дело о мошенничестве

В полицию обратился мужчина. К его дочери подошла незнакомая девушка и рассказала, что на ее семье лежит проклятье. Чтобы его снять, девочке надо отдать ей все деньги, украшения и ценности, хранящиеся в доме. Девочка отдала незнакомке 155 тыс. рублей, ювелирные изделия и мобильный телефон, а после злоумышленница скрылась. Ущерб превысил 460 тыс. рублей.

Полицейские установили личность нарушительницы — ей оказалась 24-летняя жительница сопредельного государства, причастная к преступлениям в Краснодарском крае. Ее задержали в Москве и суд приговорил девушку к 4,5 годам колонии.

Полицейские Тихорецкого района возбудили дело о мошенничестве, расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Мошенничество Тихорецкий район
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