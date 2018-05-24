В России предложили запретить содержание дома тигров и медведей

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В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает запрет на содержание в квартире или частном доме опасных диких животных

В пояснительной записке говорится, что необходимо ограничить возможность содержания диких животных, которые могут представлять опасность для человека (тигры, леопарды, медведи) в многоквартирных домах, на приусадебных и дачных участках. Норма предусматривает разработку и принятие перечня видов животных, запрещенных к содержанию. Такой перечень будет утверждать Правительство России.

Законопроект предусматривает регистрацию диких животных, приобретенных до 1 июля 2019 года. Правило будет распространяться на цирки и зоопарки, независимо от даты приобретения.

Обязательную регистрацию предлагают ввести и для собак потенциально опасных пород. Перечень таких пород также должно определить правительство, сообщает ТАСС.

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