Житель Туапсе погиб, отправившись в Сочи на сцепке вагона и снимая свое путешествие на телефон

В Туапсе начали проверку по факту гибели 25‑летнего местного жителя, тело которого нашли рядом с железной дорогой

Правоохранители установили, что молодой человек решил отправиться в Сочи на сцепке вагона и заснять свое путешествие на мобильный телефон. По предварительным данным, он попал под колеса поезда в результате нарушения правил безопасности, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО.

Сейчас полицейские и следователи проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.