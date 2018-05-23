Житель Туапсе погиб, отправившись в Сочи на сцепке вагона и снимая свое путешествие на телефон
В Туапсе начали проверку по факту гибели 25‑летнего местного жителя, тело которого нашли рядом с железной дорогой
Правоохранители установили, что молодой человек решил отправиться в Сочи на сцепке вагона и заснять свое путешествие на мобильный телефон. По предварительным данным, он попал под колеса поезда в результате нарушения правил безопасности, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО.
Сейчас полицейские и следователи проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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