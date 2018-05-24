В «Сочи Парке» откроется детский развлекательный центр «Страна Медведия»

1 июня в честь дня рождения первого тематического парка страны открывается детский развлекательный центр «Страна Медведия»

Новая территория находится на участке, расположенном за Краем Науки и Фантастики и рестораном «Роллер». Попасть сюда можно как из «Сочи Парка», так и из Олимпийского парка — со стороны улицы Международной открыт отдельный вход. В крытом игровом комплексе собраны развлечения для самых маленьких гостей — игровые зоны с каруселями, горками, батутами, лабиринтами, есть возможность отмечать детские праздники, дни рождения, будут проводиться квесты. Тема площадки посвящена медведям, именно поэтому хозяева этой страны — герои «Сочи Парка», медвежата Мила и Потап, их друзья — медведи с разных континентов. Они пригласят гостей на аттракционы «Медовая фабрика», «В гостях у Потапа» и другие, а так же семейное кафе «Сытый Мишка».

«Мы долго думали, чем бы нам порадовать наших маленьких гостей, поскольку того количества аттракционов и комплексов развлечений для малышей, которое есть в "Сочи Парке" на данный момент, не достаточно. Было решено приложить максимум усилий и создать зону, которая полностью бы удовлетворяла желания, возможности и активности наших маленьких гостей. И при этом там бы нашлось более спокойная территория для их родителей», — сообщила генеральный директор «Сочи Парка» Людмила Кузнецова.

«Здесь наши гости смогли бы передохнуть, развлечь малышей, а потом снова вернуться в Сочи Парк. Так появилась идея "Страны Медведии", открытия которой 1 июня мы все очень ждем», — подчеркнула Кузнецова.

Билеты в детский развлекательный центр можно приобрести в кассах первого тематического парка и в собственных кассах «Страны Медведии». Весь июнь в честь открытия новой территории действует акция — при покупке единого билета на полный день в «Сочи Парк» вход в новый детский развлекательный центр бесплатный.