Ростовские власти во время ЧМ ждут по 20 тыс. туристов в день

Ростовская область

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Власти Ростовской области рассчитывают, что в день каждого матча чемпионата мира по футболу в город приедут 20-25 тыс. болельщиков

«Наиболее многочисленные ожидаются — это бразильцы и мексиканцы, а также Южная Корея. По оценкам Ростуризма и исходя из тех броней авиа- и железнодорожных билетов, которые есть, мы ожидаем 20–25 тыс. гостей из разных стран ежесуточно», — сказал ТАСС министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко.

Он отметил, что «ажиотаж на Бразилию превысил все возможные ожидания, это будут тысячи болельщиков. Бразильцы заказали очень много экскурсий, их интересует Азов, Таганрог, Новочеркасск, Аксай, Старочеркасск». 

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. «Ростов-Арена» примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала (2 июля).

Ростов-на-Дону Футбол ЧМ-2018

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